Noord-Korea vuurt kruisraketten af

De ontwikkeling van de raketten biedt „het strategisch belang van het beschikken over een ander effectief afschrikmiddel om de veiligheid van onze staat betrouwbaarder te garanderen en de militaire manoeuvres van de vijandige troepen krachtig in te perken”, aldus het staatspersbureau. Pyongyang beschuldigt de VS en Zuid-Korea al lange tijd van „vijandig beleid” jegens het land.

De VS maken zich grote zorgen over de wapenprogramma’s van de Noord-Koreanen, die raketten hebben getest die delen van het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken. De vorige Amerikaanse president Donald Trump sprak daar herhaaldelijk zelf over met dictator Kim, die op zijn beurt wil dat de zware sancties tegen zijn regime worden geschrapt. Het overleg leidde niet tot een doorbraak en de gesprekken liggen inmiddels alweer geruime tijd stil.