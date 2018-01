Pechtold stuurt bloemetje bij uitstel Lelystad Airport

,,Laat deze minister nou, maar flink onder druk, begin februari een besluit nemen'', is Pechtold te horen op een geluidsfragment van dagblad De Stentor van de bijeenkomst. ,,Als de minister een jaar uitstel besluit, zal ik haar niet remmen. Nee, stuur ik een bosje bloemen.''

Eerder liet Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie weten dat zijn partij in de Tweede Kamer waarschijnlijk voor uitstel van de opening van Lelystad Airport in 2019 zal stemmen. Net als CDA en VVD vindt Pechtold dat niet vooruit moet worden gelopen op het besluit. ,,Ik vond dat niet verstandig'', zei hij over de ChristenUnie.

Van Nieuwenhuizen liet in december weten bij de opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te willen blijven en zich hiervoor ,,100 procent'' in te zetten. In de omliggende provincies is veel weerstand tegen de voorgestelde vliegroutes voor het vliegveld, dat wordt uitgebreid om Schiphol te ontlasten. Veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast.