Nog eens 49 scholen krijgen eretitel ’excellent’

De grootste groei zit in het voortgezet onderwijs, dat al de meeste uitblinkende scholen telde. De onafhankelijke jury die de predicaten toekent, heeft 31 middelbare scholen of schoolafdelingen aangewezen. Daardoor komt hun aantal op 141. Het basisonderwijs krijgt er zestien uitblinkers bij, wat het aantal excellente basisscholen op 83 brengt. In het kleinere speciaal onderwijs zijn twee nieuwe scholen onderscheiden. Het telt er nu zestien.

Om het predicaat 'excellent' te bemachtigen moet een school niet alleen goed onderwijs bieden, maar bovendien op een of ander manier uitblinken. Sommige scholen vallen op door hun uitmuntende samenwerking met hun buurt. Andere snijden hun onderwijs uitzonderlijk goed toe op hun leerlingen. Weer andere hebben bijzonder inspirerende leerkrachten.

Één van de scholen die is onderscheiden krijgt de eretitel maandagochtend uit handen van verantwoordelijk minister Arie Slob.