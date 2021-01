Den Haag speedhoofdstad: rioolwater vol drugs

Het rioolwateronderzoek geeft een uniek inkijkje in het thuisgebruik van Hagenaars, omdat de metingen aan het begin van de coronalockdown werden verricht. De invloed van toeristen en forenzen op de resultaten was om die reden klein. Er werd in totaal een week gemeten.

Gemiddeld werd er 284 milligram amfetamine/speed gemeten per duizend inwoners per dag. Dat is ruim tweeënhalf keer meer dan de hoeveelheid die werd aangetroffen in het Amsterdamse rioolwater en ruim anderhalf keer meer dan in Utrecht. Den Haag kan zich hiermee meten aan Eindhoven.

Uitschieter

Ook in het cocaïnegebruik is Den Haag een uitschieter. Per duizend inwoners werd er dagelijks gemiddeld 2841 milligram cocaïne gemeten in het rioolwater. Den Haag is hiermee vergelijkbaar met Amsterdam, maar het gebruik van het witte poeder is hoger dan in Utrecht en de regio Eindhoven. Het rioolwater werd verder onderzocht op de aanwezigheid van cannabis/THC, MDMA/xtc en methamfetamine (crystal meth).

Vorig jaar werd een drugslab ontmateld in de Haagse Vlierboomstraat. Ⓒ archieffoto Regio15

Qua hoeveelheid methamfetamine is drie keer minder aangetroffen in het Haagse rioolwater dan in Amsterdam. De stad is vergelijkbaar met het gemiddelde in andere steden. Om die reden noemen burgemeester Jan van Zanen en zorgwethouder Kavita Parbhudayal het oprollen van meerdere drugslabs waar crystal meth werd geproduceerd de afgelopen periode ’opmerkelijk’. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

Puzzelstukje

„Dit onderzoek kan worden gezien als een puzzelstukje in de algehele informatiepositie van vraag en aanbod van drugs”, schrijven Van Zanen en Parbhudayal in een brief naar de raad. De resultaten onderstrepen voor hen de urgentie van het aanpakken van criminele netwerken en ’scherpen het pleidooi richting Rijk voor structurele ondersteuning aan’. Een kanttekening bij de onderzoeksresultaten is dat er geen uitspraken kunnen worden gedaan over individuele of groepen gebruikers, wijken of sociaaleconomische achtergrond.

De gemeente heeft al een aanpak om het gebruik van genotsmiddelen te voorkomen en terug te dringen en gaat op deze ingeslagen weg door. Daarbij gaat het onder meer om voorlichting en educatie op scholen.