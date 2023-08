Verdachte van projectie Anne Frank Huis overgeleverd aan Nederland

De man, die de Poolse en Canadese nationaliteit heeft, keerde na de projectie op het Anne Frank Huis terug naar zijn woonadres in Polen.

De woning en auto van de man werd door de Poolse politie doorzocht. Daarbij waren twee rechercheurs van de Amsterdamse politie aanwezig. De Poolse autoriteiten legden de man in afwachting van het verdere onderzoek een uitreisverbod op. Hij hield zich echter niet aan dit verbod. Op 8 juli hield de Duitse politie hem op het vliegveld van Frankfurt aan toen hij probeerde naar Canada te reizen.

De geprojecteerde tekst, waarin Anne Frank in relatie wordt gebracht met een balpen, is onderdeel van een complottheorie die beschrijft dat ze haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. Dit soort pen zou volgens de complotdenkers pas na de oorlog in gebruik zijn geraakt.