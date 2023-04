Britse campagne tegen roken: geldbeloningen en miljoen gratis e-sigaretten

De Britse regering noemt de zogeheten swap to stop-campagne een wereldwijde primeur op nationaal niveau. Bijna een op de vijf rokers in Engeland krijgt een pakket met alles wat zij nodig hebben om van tabak over te stappen op e-sigaretten. Daarnaast krijgen ze ook hulp om van hun rookgewoonte af te komen.

Geldbeloning

Daarnaast krijgen zwangere vrouwen geldbeloningen aangeboden als ze stoppen met roken. Volgens de krant The Guardian kunnen die bedragen oplopen tot 400 pond, ongeveer 450 euro. Ook wordt overleg gevoerd over het meegeven van informatie over het stoppen met roken in pakjes sigaretten. Er zal harder worden opgetreden tegen de illegale verkoop van e-sigaretten, in de hoop te voorkomen dat kinderen en niet-rokers gaan roken. E-sigaretten worden volgens de regering steeds populairder onder jongeren.

In 2019 werd het doel gesteld om Engeland tegen 2030 „rookvrij” te hebben gemaakt, wat inhoudt dat slechts 5 procent van de bevolking rookt. Volgens een onafhankelijk onderzoek uit augustus 2022 zou dit doel zonder extra maatregelen minstens zeven jaar later worden bereikt. Momenteel roken zo’n 5,4 miljoen mensen tabak. Bij het roken van een e-sigaret wordt een vloeistof verdampt zodat die kan worden geïnhaleerd. De vloeistof bevat geen tabak, maar vaak wel nicotine.

’Geen magische oplossing’

In dat onderzoek werd ook opgeroepen tot het omarmen van e-sigaretten als rookstopmiddel. „We weten dat e-sigaretten geen magische oplossing bieden of geheel risicovrij zijn, maar het alternatief is veel erger”, stond in het rapport. Ook riep de onderzoeker op tot extra investeringen, een verhoging van de leeftijd waarop iemand tabak mag kopen en meer inzet op preventie vanuit de NHS.