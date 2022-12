Premium Het beste van De Telegraaf

Politie’zelden of nooit’ in eigen buurt te zien Politiebond: Speel wedstrijden Eredivisie zonder publiek

Den Haag - Voetbalwedstrijden uit de Eredivisie moeten zonder publiek worden gespeeld, om te zorgen dat er meer politie in de wijken is. Die oproep doet voorzitter Wim Groeneweg van politiebond ACP naar aanleiding van een analyse van de Veiligheidsmonitor 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zegt de politie zelden (41%) of nooit (13%) in hun eigen buurt te zien.