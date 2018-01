’Hij moest de ontlasting met een vork uit de wc eten’

ROTTERDAM - Vijf mannen tussen de 25 en 45 jaar en een vrouw (28) staan maandag voor de rechter in Rotterdam voor het martelen van drie mannen van achter in de twintig. De gruwelijkheden zouden in juni en augustus 2016 hebben plaatsgevonden in woningen in de Zuid-Hollandse dorpen Sommelsdijk en Oude Tonge. De zitting vindt plaats in een extra beveiligde zaal.