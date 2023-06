Brandbrief: stop geweld in treinen

’Het aantal incidenten en de ernst van de agressie is hevig toegenomen en van een daling lijkt nog geen sprake’, aldus NS-topman Wouter Koolmees in de brief aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat. Ook de vakbonden FNV, CVN, VVMC en de centrale ondernemingsraad hebben de brief ondertekend.

Begin dit jaar bleek dat in 2022 het aantal agressie-incidenten tegen NS-personeel met dertig procent was toegenomen ten opzichte van 2021. De NS heeft met de ministeries ’veel overleg’ gehad, maar er is ’weinig tot geen resultaat geboekt’.

’Ernstige zorgen’

Koolmees vraagt nu om daadkracht en maatregelen. Hij constateert dat ’medewerkers uitvallen of hun baan opzeggen’. Het werk is gevaarlijk, aldus Koolmees: ’Met regelmaat worden wapens bij reizigers aangetroffen’.

Agressiecijfers van dit jaar zijn er niet, zegt een NS-woordvoerster, maar zij verwacht dat de trend doorzet. „We maken ons ernstig zorgen. Het is niet alleen fysieke agressie, maar ook schelden. Dat zie je vaak in de cijfers niet eens terug. Het is gedrag waar onze mensen dagelijks mee te maken hebben. Wij vinden dat niet normaal.”

Publiekscampagne

Bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor weet dat conducteurs worden ’uitgescholden, geïntimideerd en zelfs geslagen, geduwd, geschopt en bespuugd’. Op stations en perrons gebeurt dat ook, als mensen worden aangesproken op de regels: „Zoals zonder kaartje achter poortjes, poortjes open schoppen, overnachten in de stationshal en alcoholgebruik.”

De NS wil meer mogelijkheden om zwartrijders en anderen die zich misdragen te identificeren. „Nu moeten we altijd wachten op de politie. Dat kost tijd en heeft een escalerend effect.”

De spoorwegmaatschappij constateert dat ’maatschappelijke problemen met asielzoekers en dak- en thuislozen’ het station en de trein zijn binnengekomen. „Er is sprake van normvervaging. Aanspreken op gedrag leidt snel tot geweld, verbaal of fysiek.” Mede daarom pleit de NS voor een publiekscampagne.