Omvangrijke mensensmokkelzaak van Syriërs

Ze smokkelden tussen september 2014 en september 2015 Syriërs vanuit Hongarije/Griekenland en elders naar Nederland.

Tijdens het onderzoek bleek dat vluchtelingen ook in Griekenland, Oostenrijk en Hongarije werden opgehaald, aldus het OM. De mensensmokkelaars beschikten in Milaan, Athene, Wenen en Budapest over vaste locaties waar vluchtelingen verbleven.

De vluchtelingen betaalden vooraf een deel van de reissom in contanten. Bij aankomst betaalden zij het restant aan de chauffeur. Verschillende leden van de smokkelorganisatie reisden naar het buitenland om het geld op te halen dat de vluchtelingen vooraf hadden betaald.

„De smokkelpraktijken begonnen in Turkije. Daar werden vluchtelingen geronseld voor de overtocht per boot naar Griekenland of Italië”, zegt het OM. Voorafgaand aan de inscheping betaalden vluchtelingen 7000 euro. Voor een smokkelreis met een personenauto of bestelbusje vanuit Italië moest 700 euro per persoon worden afgerekend.

Justitie denkt dat er dagelijks vanuit Milaan en Wenen personenauto’s en busjes vertrokken naar Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Later verplaatsten de smokkelaars hun activiteiten naar Boedapest. Vanwege het grote aanbod verdubbelden zij hun prijzen. 1500 euro voor een smokkelreis naar Nederland werd heel normaal.