Amerikaans topbezoek aan Taiwan van start

Azar landde op een vliegveld in hoofdstad Taipei, waar hij werd ontvangen door onderminister Tien Chung-kwang van Buitenlandse Zaken. Tijdens de ontvangst konden vanwege de coronacrisis geen handen worden geschud. Ook droegen de aanwezigen mondkapjes, onder wie ook minister Azar.

Het meerdaagse bezoek van de topfunctionaris, die ook president Tsai Ing-wen zal ontmoeten, ligt erg gevoelig. China wil niet dat het feitelijk onafhankelijke Taiwan diplomatieke betrekkingen met andere landen heeft. Peking heeft de VS opgeroepen om af te zien van dit soort officiële bezoeken.

Het bezoek van Azar is juist bedoeld om de banden met Taiwan aan te halen. Dat eiland heeft volgens waarnemers effectief opgetreden tegen het coronavirus. Er zijn slechts 480 besmettingen gemeld in het land met circa 23 miljoen inwoners. De VS voeren op hun beurt de lijst aan van landen met de meeste coronagevallen.

De relatie tussen de VS en China is de afgelopen tijd bekoeld. De grootmachten ruziën onder meer over de aanpak van de coronacrisis, de situatie in Hongkong en en de 5G-markt.