’Stop als lamp van Aladdin brandt op je dashboard’

Dat concludeert de Belgische VAB, de ANWB van onze zuiderburen na een online test. Slechts een kwart van de autobestuurders weet wat een bepaald lampje waarschijnlijk betekent. Wie wel goed reageert als een bepaald lichtje brandt, kan veel kosten besparen.

Slechts één procent kent het waarschuwingslampje van de bandenspanning. Een kwart het lichtje als de katalysator kapot is en de helft slaat maar aan op een defect roetfilter in een diesel.

We kennen wel allemaal de lichtjes voor batterij en olieproblemen. Toch denken zes van de tien dat je dan nog best door kan rijden. De schade die dan ontstaat is veel hoger dan het tientje of twintig euro voor een liter olie. Bij een beschadigde motor ben je al snel 3.000 euro kwijt.

“Alsjeblieft, lees het instructieboekje van je auto”, zegt Joni Junes van VAB in Het Nieuwsblad. “Die lampjes kunnen wijzen op een ernstig probleem,” aldus de instantie die vaak in paniek wordt gebeld door mensen die zeggen dat hun dashboard plotseling is veranderd in een ’kookpot’ of ’de lamp van Aladdin’.