Filipijnse vulkaan staat op uitbarsten

Alarmfase vier betekent dat de vulkaan op uitbarsten staat en dat iedereen minstens 8 kilometer van de vulkaan verwijderd moet blijven, stelt het Instituut voor Vulkanologie en Seismologie in de krant The Philippine Inquirer.

De Mayon roert zich al sinds half januari. Circa 27.000 dorpelingen die in de omgeving wonen, hebben hun huis moeten verlaten. De berg is bijna 2500 meter hoog en staat circa 350 kilometer ten zuidoosten van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Het is een van de actiefste vulkanen die in de afgelopen 500 jaar al circa vijftig keer is uitgebarsten. De grootste verwoestingen richtte de Mayon aan in 1814 toen het plaatse Cagsawa werd bedolven en 1200 mensen om het leven kwamen.