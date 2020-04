Kabinet wil corona-app niet verplichten

Volg het debat via de tweets van verslaggever Valentijn Bartels.

Kamerleden willen weten hoe die corona-apps precies werken en of de privacy erdoor in het geding komt. De Jonge zei zich ’goed te kunnen vinden’ in de voorwaarden die de Kamer stelde. Behalve vrijwillig moeten gegevens anoniem zijn, mogen ze niet bij de overheid terechtkomen en moet de app gebruikmaken van open source software. „Wij zijn niet als Singapore, China of Zuid-Korea.” Wel is de app nodig om straks maatregelen de kunnen versoepelen.

Het kabinet onderzoekt momenteel hoe nieuwe technologie het testbeleid kan ondersteunen. Een van de apps geeft een seintje als iemand in de buurt is geweest van een met corona besmet persoon. Die wordt dan opgeroepen uit voorzorg thuis te blijven en via een tweede app contact te houden met een dokter. De tweede app is al in gebruik, de eerste wordt getest, zo zei De Jonge. „De privacy hoort daarbij bovenaan te staan.” Toch hield hij over de vrijwilligheid nog ’een slag om de arm’.

Knap

Premier Rutte toonde zich in het debat weinig optimistisch over het versoepelen van maatregelen na 28 april. „Je hoopt dat er iets ruimte is”, zei Rutte. „En als die er niet is, dat die erna komt.” Intussen moet Nederland nadenken over de ’anderhalve-metereconomie. Ideeën over hoe de cafés, bioscopen en scholen eruit moeten zien om afstand tussen mensen te garanderen, moeten uit de sectoren zelf komen, niet van het kabinet.

Wel zal het kabinet lessen moeten trekken over het anders inrichten van de zorg, bijvoorbeeld over de capaciteit van de intensive care. Die is voor de coronacrisis meer dan verdubbeld (naar 2400 bedden). Dat is ’ongelooflijk knap’, maar die capaciteit na de corona-pandemie houden, lijkt hem niet zonder meer verstandig. „Deze crisis nog een keer is niet waarschijnlijk.”

Ook voor bijvoorbeeld de verpleeghuizen, waar ouderen geen bezoek meer mogen ontvangen, blijven voorlopig overeind, zei De Jonge. In de Kamer zijn veel zorgen over het hoge aantal coronabesmettingen en -sterftes in verpleeghuizen. Volgens het RIVM zijn er besmettingen bij minstens 900 van de 2.500 verpleeghuizen. „Het gaat om een derde van de verpleeghuizen”, zei De Jonge. „Dat is heel veel. Versoepeling kunnen we ons niet permitteren"

Noodkreet

De Kamer was kritisch over het gebrek aan mondkapjes voor zorgverleners buiten de ziekenhuizen. „Ze voelen zich keihard in de steek gelaten”, zei PVV-leider Wilders. Hij reageerde op berichtgeving in De Telegraaf, waarin de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) de woorden van zorgminister De Jonge weerspreekt. Er is wél een tekort aan mondkapjes buiten de ziekenhuizen, waardoor zorgverleners soms moeten kiezen tussen onbeschermd patiëntencontact of helemaal niet. „En het tekort verdwijnt niet door het te ontkennen”, laat de beroepsvereniging weten. In de thuiszorg, bij de verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg en onder huisartsen is een schreeuwend tekort aan mondmaskers. Ook de vakbonden slaakten een noodkreet over het tekort.

Dat De Jonge tijdens de persconferentie van woensdag zei dat de vraag ’niet speelt’, is meer dan vreemd, vond SP-leider Marijnissen. „Waar was hij met zijn hoofd?” PvdA-leider Asscher vraagt om landelijke coördinatie bij de verdeling van beschermingsmiddelen voor zorgverleners.

Misverstand, zei de CDA-bewindsman over zijn opmerking dat de vraag ’niet speelt’. Hij had het anders bedoeld en zich ’ongelukkig’ uitgedrukt. „Ik hoor het op werkbezoeken. De grote krapte raakt de veiligheid van zorgmedewerkers direct.” Onder regie van het kabinet wordt er alles aan gedaan om de productie van beschermingsmiddelen te verhogen en te verdelen. Wanneer de schaarste is opgelost, kon De Jonge niet zeggen. „Ook morgen is er krapte, en overmorgen. Die kan ik niet wegtoveren.”