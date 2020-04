Rutte: weinig kans op verlichting maatregelen

Volg het debat via de tweets van verslaggever Inge Lengton.

„Je hoopt dat er iets ruimte is”, zei Rutte. „En als die er niet is, dat die erna komt.” Intussen moet Nederland nadenken over de ’anderhalve-metereconomie. Ideeën over hoe de cafés, bioscopen en scholen eruit moeten zien om afstand tussen mensen te garanderen, moeten uit de sectoren zelf komen, niet van het kabinet.

VVD-fractieleider Dijkhoff suggereerde ook al dat de maatregelen voorlopig nog overeind moeten blijven. „Misschien moeten we na 28 april door zoals het nu is. En als we met Pasen massaal domme dingen doen, misschien zelfs met strengere maatregelen.” Ook Heerma wil waken voor te snel loslaten. Nederland is als een sporter die revalideert van een blessure, zegt de oud-judoka „Als je te snel gaat, ben je terug bij af.”

De Kamer was kritisch over het gebrek aan mondkapjes voor zorgverleners buiten de ziekenhuizen. „Ze voelen zich keihard in de steek gelaten”, zei PVV-leider Wilders. Hij reageerde op berichtgeving in De Telegraaf, waarin de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) de woorden van zorgminister De Jonge weerspreekt. Er is wél een tekort aan mondkapjes buiten de ziekenhuizen, waardoor zorgverleners soms moeten kiezen tussen onbeschermd patiëntencontact of helemaal niet. „En het tekort verdwijnt niet door het te ontkennen”, laat de beroepsvereniging weten. In de thuiszorg, bij de verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg en onder huisartsen is een schreeuwend tekort aan mondmaskers.

Dat De Jonge tijdens de persconferentie van woensdag zei dat het probleem ’niet speelt’, is meer dan vreemd, vond SP-leider Marijnissen. „Waar was hij met zijn hoofd?” PvdA-leider Asscher vraagt om landelijke coördinatie bij de verdeling van beschermingsmiddelen voor zorgverleners.

Boeggolf

50Plus-leider Krol sprak zijn zorg uit over de mensen met klachten die door de coronacrisis een bezoek aan de dokter uitstellen. Door de focus op corona komen ziekenhuizen ook minder toe aan reguliere zorg. Het zorgt voor een ’boeggolf aan uitgestelde zorg’, zo zei ic-arts Diederik Gommers woensdagochtend tijdens zijn briefing aan de Kamer. Krol pleit voor een publiekscampagne om te zorgen dat ’zorgmijders’ gewoon naar de dokter gaan.

Intussen zijn er veel zorgen over het hoge aantal verpleeghuizen waar bewoners zijn gestorven door het coronavirus. Volgens Jaap van Dissel van het RIVM is dat het geval bij minstens 900 van de 2.500 verpleeghuizen. Asscher vraagt het kabinet om een noodplan om verpleeghuizen te beschermen.

Corona-app

Waar de Kamer twee weken geleden nog ’nee’ zei tegen de inzet van telefoondata om de verspreiding van het virus na (en tegen) te gaan, lijkt er van die weerstand amper meer wat over. Kamerleden willen wel weten hoe die corona-apps precies werken en of de privacy erdoor in het geding komt. Gebruik van de app moet hoe dan ook vrijwillig zijn, vindt de Kamer.

Het kabinet onderzoekt momenteel hoe nieuwe technologie het testbeleid kan ondersteunen. Een van de apps geeft een seintje als iemand in de buurt is geweest van een met corona besmet persoon. Die wordt dan opgeroepen uit voorzorg thuis te blijven en via een tweede app contact te houden met een dokter. Deze apps kunnen daardoor het contactonderzoek van de GGD's overnemen.