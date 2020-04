Wilders: zorgmedewerkers in de steek gelaten

Volg het debat via de tweets van verslaggever Alexander Bakker.

Wilders reageerde op berichtgeving in De Telegraaf, waarin de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) de woorden van zorgminister De Jonge weerspreekt. Er is wél een tekort aan mondkapjes buiten de ziekenhuizen, waardoor zorgverleners soms moeten kiezen tussen onbeschermd patiëntencontact of helemaal niet. „En het tekort verdwijnt niet door het te ontkennen”, laat de beroepsvereniging weten.

„Dit is de grootste schande op dit moment. Dit had gisteren al geregeld moeten zijn”, zei Wilders. CDA-leider Heerma wees erop dat er met man en macht wordt gewerkt om de beschermingsmiddelen te regelen, onder meer met eigen productie. Alleen, zei SP-leider Marijnissen: „Wat moeten onze zorgverleners in de tussentijd?”

Domme dingen

VVD-fractieleider Dijkhoff vroeg eveneens aandacht voor beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers. Ook opperde hij dat de maatregelen voorlopig nog overeind moeten blijven. „Misschien moeten we na 28 april door zoals het nu is. En als we met Pasen massaal domme dingen doen, misschien zelfs met strengere maatregelen.”

Ook Heerma wil waken voor te snel loslaten. Nederland is als een sporter die revalideert van een blessure, zei de oud-judoka „Als je te snel gaat, ben je terug bij af.”

Corona-app

Naar verwachting zullen er in de Tweede Kamer opnieuw veel kritische vragen zijn over het testen, de werkdruk in de zorg en over de nieuwe informatie die het kabinet dinsdag heeft gedeeld tijdens een persconferentie. Zo leven er in de maatschappij veel vragen over de zogeheten corona-app.

Bovendien zijn er veel zorgen over het hoge aantal verpleeghuizen waar bewoners zijn gestorven door het coronavirus. Volgens Jaap van Dissel van het RIVM is dat het geval bij minstens 900 van de 2.500 verpleeghuizen. Hij zei dat tijdens een hoorzitting woensdagochtend. Kamerleden reageerden direct geschokt op de cijfers en vragen zich af of er extra maatregelen nodig zijn.