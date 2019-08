Oogverblindende Gabbard brengt hoofden Democraten op hol

Bij het grote publiek had amper iemand eerder gehoord van de Democratische presidentskandidaat Tulsi Gabbard. Tot gisteravond toen de knappe Hawaiiaanse in een oogverblindende witte outfit de show stal tijdens het tweede debat. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Tot voor kort hadden maar weinig Amerikanen van haar gehoord, maar na haar optreden bij het verkiezingsdebat van de Democratische presidentskandidaten gisteravond raakten de sociale media in de VS niet over haar uitgepraat.