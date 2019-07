Betogers opnieuw straat op in Hongkong

Afgelopen maandag bestormden tientallen betogers met bivakmutsen al het parlementsgebouw uit onvrede over de wet. Ze vrezen dat uitlevering van verdachten aan China het eigen rechtssysteem zal ondermijnen. De verdachten zouden in de Volksrepubliek niet op een eerlijk proces kunnen rekenen.

De invoering van de nieuwe regel is sindsdien uitgesteld door Lam, die in gesprek wil met de betogers. Deze weigeren dat vooralsnog omdat de regeringsleider alleen achter gesloten deuren wil converseren.

Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China en heeft sindsdien een autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien China als buitenland.