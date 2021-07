Aangifte tegen De Bataafse Republiek: wie zijn deze complotdenkers?

Financieel

Dow Jones zet opmars voort

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag per saldo hoger de dag uitgegaan. Beleggers keken vooral naar macro-economische cijfers zoals het banenrapport van loonstrookverwerker ADP dat beter uitviel dan verwacht. De grote beursgraadmeters stegen in het afgelopen kwartaal. Voor de S&P 500 en d...