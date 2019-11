Vijftien jaar celstraf voor kofferbakmoord

Het levenloze lichaam van de apothekersassistente werd op 3 september 2005 gevonden in de kofferbak van haar eigen uitgebrande auto in recreatiegebied Kruininger Gors. Ook in de woning van het slachtoffer bleek brand te zijn gesticht. Kort na de vondst van het stoffelijk overschot werd met de pinpas van Caroline van Toledo 350 euro opgenomen bij een pinautomaat in Rozenburg.

Tijdens een door de politie afgeluisterd gesprek in de ouderlijke woning van Van M. werd het gepinde bedrag genoemd.

Het bewijs tegen Leon van M. kreeg het OM lange tijd niet rond. Hij moest daarom twee keer worden vrijgelaten. DNA op de binnenzijde van de stropdas waarmee Caroline was gekneveld, betekende een doorbraak in het onderzoek. Ook hebben meerdere bekenden van Van M. verklaard dat hij de moord had opgebiecht. Zo sprak hij onder meer cryptisch over een barbecue bij het Brielse Meer.

Van M. heeft altijd ontkend bij de weerzinwekkende moord betrokken te zijn geweest. Voor de rechtbank staat echter vast dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de onschuldige vrouw. „Ze is op gruwelijke wijze om het leven gekomen”, aldus de rechtbank die er vanuit gaat dat de broer van Van M. met de bankpas van Caroline heeft gepind.

Van M. was op vrije voeten, maar is na de uitspraak door de parketpolitie afgevoerd naar het cellencomplex.