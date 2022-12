Rechtbank staat stil bij overlijden moeder gedode Gino (9)

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

„We begrijpen dat het voor u heel moeilijk is om hier aanwezig te zijn. Het intense verdriet met betrekking tot het overlijden van uw moeder moet dat moeilijker maken”, aldus de rechters.

Vorige maand werd de moeder van het kind dood aangetroffen in haar woning, het zou gaan om een natuurlijke dood. De woordvoerder van de familie liet weten dat de zitting maandag voor de nabestaanden weer een „heftig moment” is en dat wordt gehoopt dat het niet te lang zal duren. „Het is immers alweer een confrontatie, nog meer beladen door het overlijden van de moeder, heel moeilijk.”

„We begrijpen dat het voor u heel moeilijk is om hier aanwezig te zijn. Het intense verdriet met betrekking tot het overlijden van uw moeder moet dat moeilijker maken”, aldus de rechters.

Vorige maand werd de moeder van het kind dood aangetroffen in haar woning, het zou gaan om een natuurlijke dood. De woordvoerder van de familie liet weten dat de zitting maandag voor de nabestaanden weer een „heftig moment” is en dat wordt gehoopt dat het niet te lang zal duren. „Het is immers alweer een confrontatie, nog meer beladen door het overlijden van de moeder, heel moeilijk.”

Er zijn sterke aanwijzingen dat er nog meer is gebeurd met Gino, zegt rechtbankverslaggever Saskia Belleman in de podcast De Zaak Ontleed: