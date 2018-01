’Zelfs surfplanken worden op het spoor gegooid’

1 / 2 1 / 2 Ⓒ VW/Facebook/hollandse hoogte/AFP

Amsterdam - Vandalisme zorgde afgelopen jaar weer voor levensgevaarlijke situaties op het spoor en leverde een enorme schade op. ProRail en NS slaan alarm. „Het is een wonder dat er geen doden of gewonden zijn gevallen.” Verder: Automobilisten hebben geen idee wat de waarschuwingslichtjes op hun dashboard betekenen. En: Een bizarre wending in de zaak van het horrorhuis van de familie Turpin. Dat en meer lees je in het Gesprek van de Dag.