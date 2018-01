Ex-premier Catalonië niet opgepakt in Denemarken

Dat bevel heeft Spanje eerder in België gelanceerd, omdat de uitgeweken Puigdemont daar nu verblijft. Maar Madrid trok het Europese arrestatiebevel in december weer in. Mogelijk zag de Spaanse justitie op tegen een slepende uitleveringszaak in België. Die zou mogelijk zowel in de media als bij de Belgische magistraten in het voordeel van de Catalaanse politicus uitvallen.

Strafbare feiten

In Spanje blijft hij gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. Deze afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet maar ook met de regels van het Catalaanse parlement. De verkiezingen die Madrid in december liet houden, hebben echter de machtsverhouding in het Catalaanse parlement niet veranderd. De separatisten hebben met minder dan de helft van de stemmen net als in 2015 toch een kleine meerderheid verworven in het parlement van 135 zetels.

Het parlement is afgelopen week voor het eerst bijeengekomen en koos de separatist Roger Torrent tot voorzitter. Hij heeft maandag het parlement voorgesteld Puigdemont weer als regionale premier aan te stellen. Torrent van de separatistische ERC (Republikeins Links) wil hier ook over in gesprek met de Spaanse premier Mariano Rajoy.

Gezocht

Rajoy heeft aangeven dat het onmogelijk is dat iemand die door justitie wordt gezocht, een regioregering leidt. Sommige separatisten hebben het idee gelanceerd dat Puigdemont wel weer de Catalaanse premier wordt, maar in België blijft. De parlementariërs hebben volgens de regels tot 6 februari de tijd om over de aanstelling van een nieuwe premier te debatteren en tot 7 april om hem te installeren.