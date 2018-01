'Repatriëring Rohingya later van start'

Zo'n 655.000 Rohingya zijn uit Myanmar naar Bangladesh gevlucht. De stroom ontheemden kwam vorig jaar op gang nadat het leger van Myanmar op gewelddadige wijze reageerde op aanvallen van Rohingya-opstandelingen.

De buurlanden spraken eerder af dat het repatriëringsproces op dinsdag 23 januari zou beginnen en uiterlijk twee jaar zal duren. Vluchtelingencommissaris Abul Kalam maakte maandag echter duidelijk dat ,,nog veel dingen gedaan moeten worden''.

Kamal stelde dat nog een lijst moet worden opgesteld van vluchtelingen die kunnen terugkeren. Ook zou de bouw van transitkampen nog niet zijn afgerond. De functionaris zei niet wanneer de repatriëring alsnog van start zou kunnen gaan.

Een topfunctionaris in Myanmar liet telefonisch weten dat zijn land klaar is om de Rohingya op te vangen. ,,Ons aandeel in de voorbereidingen is klaar'', zei directeur-generaal Ko Ko Naing van het ministerie dat gaat over de hervestiging van de vluchtelingen. ,,We zijn klaar om ze te accepteren als ze terugkomen.''

Niet alle vluchtelingen staan te popelen om terug te keren naar Myanmar. Zo'n driehonderd Rohingya zeiden maandagochtend daar eisen aan te verbinden. Ze maakten met een luidspreker en een spandoek duidelijk dat ze onder meer veiligheidsgaranties willen en het Myanmarese burgerschap.

Getuigen zeggen dat het leger ingreep bij het protest, dat plaatsvond bij een vluchtelingenkamp in het grensgebied. Militairen dreven de betogers uiteen.