Joseph Ratzinger, een leven lang in dienst van de zuivere leer

Door Maarten van Aalderen

ROME - Joseph Ratzinger beter bekend als paus emeritus Benedictus XVI is een bijzondere paus geweest die geschiedenis heeft geschreven. Alleen al om het feit dat hij zich na bijna acht jaar pausschap in 2013 vrijwillig terugtrok. Dat is slechts één keer eerder gebeurd (paus Celestinus V trad in december 1294 vrijwillig af).