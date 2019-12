Biden overweegt Kamala Harris als running mate

Biden is een van de belangrijkste kandidaten om namens de Democraten het op te gaan nemen tegen president Donald Trump volgend jaar. Hij prees Harris tijdens een campagnebijeenkomst in de staat Iowa. De twee hadden eerder dit jaar nog een aanvaring tijdens een debat. „Senator Harris heeft de capaciteit om alles te worden wat ze wil worden”, aldus Biden over zijn voormalige concurrent die als running mate zijn eerste vervanger zal zijn als hij de verkiezingen wint.

Harris (55) is senator voor de staat Californië en werd aan het begin van de campagne gezien als een rijzende ster. In de opiniepeilingen maakte zij de afgelopen weken echter een duikeling. Dinsdag meldde ze dat ze uit de race stapt.