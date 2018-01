Treinsurfer hangt aan sprinter

Hij blijft aan het treinstel hangen tot de halte Zevenbergen. ProRail woordvoerder René Vegte zegt tegen Omroep Brabant: „Deze actie is volslagen idioot. Ik heb hier echt geen woorden voor". Vermoedelijk is het dezelfde man die eerder als treinsurfer online te zien was. Mogelijk gaat het om de Climbing Dutchman, die vaker treinsurf-video’s online zet.

Na het uploaden zou de treinsurfer tegen iemand van ProRail hebben gezegd: „doe maar lekker weer aangifte.” Volgens ProRail staan zulke filmpjes soms dagenlang online. Dat kan anderen aansporen om hetzelfde te doen, zegt de organisatie.

Treinsurfers die de levensgevaarlijke praktijken filmen en die beelden op YouTube zetten zijn ProRail een doorn in het oog. De spoorbeheerder wil daarom dat YouTube zulke filmpjes sneller verwijdert.

