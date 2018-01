Foto Kim Jong-un in brand bij protest tegen delegatie Spelen

De conservatieve activisten voerden actie bij een treinstation in Seoul. Daar arriveerde een Noord-Koreaanse delegatie onder leiding van zangeres Hyon Song-wol, naar verluidt de ex-vriendin van Kim. De Noord-Koreanen bekijken locaties waar artiesten uit hun land kunnen optreden in het kader van de Olympische Spelen.

De demonstranten klaagden dat Kim feitelijk het internationale sportevenement in hun land kaapt. ,,De Winterspelen in Pyeongchang veranderen in Kim Jong-un's Olympische Spelen van Pyongyang'', klonk het. De Zuid-Koreaanse politie heeft de in brand gestoken voorwerpen geblust, bericht Yonhap.