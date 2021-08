Militaire machthebber Myanmar belooft nieuwe verkiezingen

Premium Buitenland

’Rijksdagmoment’ dreigde in VS volgens nieuw boek

Generaal Mark Milley had een knoop in zijn maag. „Dit is een Rijksdagmoment”, zei de Amerikaanse commandant der strijdkrachten tegen zijn assistenten, nadat hij had gehoord hoe de toenmalige president Donald Trump onwaarheden verkondigde over zogenaamde fraude bij de verkiezingen november vorig jaar...