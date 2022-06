Vrouw omgekomen door noodweer in Frankrijk: ’Hagelstenen zo groot als golfbal’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ twitter damien adam

ROUEN - Door hevig noodweer is zaterdag in Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, een vrouw van in de dertig om het leven gekomen. Ze werd volgens de lokale autoriteiten meegesleurd door het water en raakte bekneld onder een auto. Hulp kwam te laat. Eerder had de minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin al via Twitter bekendgemaakt dat iemand werd vermist in de stad door de storm.