Nederlandse katvanger ondanks straf in Australië vrij man door ’goed gedrag’

Dat melden Australische media. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten niet bekend te zijn met de kwestie. „Er is in ieder geval geen verzoek tot consulaire bijstand gedaan”, voegde een woordvoerster toe.

De jonge twintiger werd vorig jaar opgepakt in de stad Ayr, in de deelstaat Queensland. De Australische federale politie (AFP) arresteerde hem vanwege zijn vermeende rol in een katvangersnetwerk dat ervan verdacht wordt meer dan 3,5 miljoen Australische dollar – bijna 2,3 miljoen euro – wit te hebben witgewassen, nadat het geld eerder werd gestolen van Australische bankrekeningen, zo werd duidelijk gemaakt tijdens het proces.

Op borgtocht vrijgelaten

De Nederlander, die op borgtocht (6.500 euro) werd vrijgelaten, kreeg twaalf maanden gevangenisstraf opgelegd, maar werd op basis van goed gedrag al vrijgelaten. De G. bekende daarbij schuld. Hij riskeerde een celstraf van twee jaar. De Nederlander, die op werkvakantie naar Australië was gekomen, was gerekruteerd via een advertentie.

De AFP startte begin vorig jaar een onderzoek naar malware – schadelijke software om gevoelige informatie te verzamelen – gericht op bankrekeninghouders in Australië en daarbuiten, en gaat ervan uit dat een cybercriminaliteitssyndicaat ervoor verantwoordelijk.

Plunderen van bankrekeningen

Die malware werd gebruikt om bankrekeninggegevens te stelen en zo rekeningen van slachtoffers te kunnen plunderen. Het syndicaat gebruikte vervolgens de katvangers om het gestolen geld naar het buitenland weg te sluizen.

Rechercheurs volgden het geldspoor van een slachtoffer, en dat leidde naar een rekening van de destijds nog 21-jarige Nederlander. Hij werd aangehouden in Queensland, een deelstaat in het noordoosten van het land.

Uit onderzoek bleek dat de man in één geval 18.000 Australische dollar – bijna 11.500 euro – aan gestolen geld op zijn bankrekening had gekregen. Hij zou een commissie van vijf procent hebben aangenomen en contant geld hebben opgenomen. Vervolgens zette hij het geld om naar Bitcoin via een Bitcoin-geldautomaat in Sydney voordat hij het wegsluisde.