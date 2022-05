Premium Het beste van De Telegraaf

Vermeend kopstuk drugsmaffia internationaal gesignaleerd Doelwit bende martelcontainer Ahmet G. nu ’most wanted’

Door John van den Heuvel en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

De martelcontainer in Wouwse Plantage met een tandartsstoel als martelstoel maakte deel uit van een zelfgemaakte onderwereldgevangenis. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De man die doelwit zou zijn geweest van de martelcontainerbende in de Wouwse Plantage begin 2020, staat sinds dinsdag internationaal gesignaleerd. Ahmet G. (59) uit Amstelveen is verdachte in een omvangrijk cocaïneonderzoek. Dinsdagochtend werden op verschillende plekken in het land invallen gedaan. G. ontsprong de dans.