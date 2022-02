Opperrabijn Kiev blijft op zijn post; ’De mensen kunnen bij elkaar steun vinden’

Het echtpaar had zelf de mogelijkheid om naar Israël te vluchten, maar heeft besloten te blijven om de Joodse gemeenschap in Kiev bij te staan. „Zij zijn van ons afhankelijk”, zegt Inna in een zoom-gesprek. „Alleen de rijken wisten op tijd te vertrekken.” Zij bezocht donderdagochtend een Joodse vrouw van 104 jaar oud die haar bed niet meer kan uitkomen. „Zij heeft de Nazi’s nog mee gemaakt. Ze vroeg ons om haar niet in de steek te laten.”

Nazi’s

De opmerking van Vladimir Poetin, kort voor het begin van de invasie, dat Rusland Oekraïne wil ontdoen van ’Nazi’s’ is bij de rabbijn in het verkeerde keelgat geschoten. „De president hier is nota bene een Jood”, aldus Markovitch. „Er is nauwelijks sprake van antisemitisme. Ik weet niet wat ik met die woorden van Poetin moet.”

Het echtpaar leeft momenteel in volstrekte onzekerheid, maar misschien meer nog dan de Russische aanvallen, maken zij zich zorgen dat er gewelddadige rellen zullen uitbreken in Kiev „Wij snakken naar bewakers. Ik ben bang dat straks de plunderingen beginnen, net zoals in 2014.” Hij had een bedrijf ingehuurd, maar die weigerde donderdag te komen. „Ze wilden opeens twee keer zo veel geld.”

Israël

Ondertussen zijn er veel Joden die naar Israël proberen te komen. Volgens het Jewish Agency, dat de immigratie van Joden naar Israël regelt, wordt het kantoor ’overspoeld’ met verzoeken. Toch denkt Markovitch dat de meeste willen blijven om hun land te verdedigen. „Zij zijn bereid om de wapens op te pakken.”

De Joodse gemeenschap van Kiev telt zo’n 2500 man, die net als Markovitch en zijn vrouw momenteel doodsangsten uitstaan. „Ze hebben hier geen bomkelders, zoals in Israël”, zegt Inna. Ons is verteld om dekking te zoeken in de metrotunnels, maar dat is natuurlijk absurd. De dichtstbijzijnde is 20 minuten lopen.”