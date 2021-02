Regering Biden wil illegalen legaliseren

Biden heeft zich altijd gekeerd tegen het strenge migratiebeleid van zijn voorganger Donald Trump en beklemtoonde op de eerste dag van zijn presidentschap dat hij er onmiddellijk werk van ging maken. De legalisering van illegalen, waarvan bijna de helft uit Mexico komt, is al lang een prioriteit van Democratische en liberale politici die ervan uitgaan dat illegalen bijdragen aan de economie en er toch steeds minder illegalen komen.

Trump

Trump heeft juist het uitzetten en tegenhouden van illegalen al sinds zijn verkiezingscampagne van 2016 verbaal tot zijn speerpunten gemaakt. Ook zou hij een muur langs de Mexicaanse grens bouwen. Praktisch gezien bleven de deportaties van illegalen ver achter bij waarmee Trump had gedreigd. Onder zijn Democratische voorganger Barack Obama werden er in diens eerste regeerperiode bijna drie keer meer illegalen uitgezet dan onder Trumps regering.

Als van het aantal uitzettingen zou kunnen worden afgeleid hoeveel illegalen er zijn, komen er inderdaad minder. In 2010 zetten de VS nog naar schatting 230.000 mensen zonder verblijfsstatus uit en in 2020 ruim 50.000.

Dreamers

Biden wil nu stoppen met uitzetten en feitelijk een amnestie regelen, ook voor de zogeheten 'Dreamers'. Dat zijn honderdduizenden mensen die als kinderen illegaal zijn gekomen en hun volwassen leven in de VS zijn begonnen. Zij genoten rechtsbescherming tot 2017 toen de regering Trump dat afschafte.

Het is niet bekend hoeveel mensen illegaal in de Verenigde Staten zijn. De meeste schattingen stellen ergens tussen de tien en twaalf miljoen mensen. Onder hen bijna twee miljoen uit Centraal-Amerika (voornamelijk El Salvador, Guatemala en Honduras) en bijna anderhalf miljoen uit Azië.

Volgens onderzoekers zijn de meeste illegalen al heel erg lang in de VS, naar schatting twee derde al langer dan tien jaar. De VS tellen hoe dan ook erg veel 'nieuwkomers' onder de bevolking. Zo zijn van de bijna 330 miljoen inwoners rond de 45 miljoen niet in de VS geboren.