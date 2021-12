’Reisadvies misbruikt voor coronacrisis’

,,Natuurlijk bieden we geen reizen aan naar landen waar je niet inkomt of waar de situatie slecht is. Of naar landen waar het écht gevaarlijk is. Maar naar bijvoorbeeld Costa Rica, naar Dubai, naar Sri Lanka kan je prima reizen”, zegt Frangken Tuhumena van 333 Travel. Hij is één van de drijvende krachten achter de rechtszaak. Samen met enkele andere reisondernemers, onder wie gezicht Joshua van Eijndhoven van Voja Travel, trekt hij de kar.

De inzet van de zaak is simpel; de reisondernemers willen dat de overheid heldere en correcte informatie verspreid. Daarbij zou het reisadvies gebruikt moeten worden om gevaar aan te geven. Reis niet naar een land met een oorlog of een natuurramp, bijvoorbeeld. Nu staat vrijwel alles buiten de EU echter op oranje vanwege corona, en dat is niet terecht, vinden de klagers.

Transparante communicatie

,,Wij willen dat de rechter besluit veel landen op geel te zetten. Dit systeem werkt niet. Sterker nog, ook buitenlandse zaken heeft ons in een onderling overleg aangegeven dat zij willen dat dit systeem op de schop gaat”, zegt Tuhumena.

In de zitting drie weken geleden vatte Van Eijndhoven het zo samen: ,, Als de overheid reizen wil ontmoedigen, dan kan dat ook met eerlijke en transparante communicatie. Doel en middel zijn dan duidelijk. Maar niet op deze manier, door het verspreiden van desinformatie. Vaccins beschermen even goed binnen de EU als buiten de EU, iedereen snapt dat. En de coronasituatie buiten de EU is doorgaans beter, niet slechter.’’

Maar daar wordt toch mee gewacht. Al in september gaf Den Haag aan te werken aan een nieuw systeem. Hoe en wanneer bleef de vraag. In oktober werd een motie van Kamerlid Jan Paternotte aangenomen waarin werd aangedrongen om ‘de reisadviezen met spoed te herijken’. Ook dat gebeurde niet, want hoewel niet veel later een wijziging in november werd beloofd, trok die maand stilletjes voorbij zonder dat de wereld zich opende. Bronnen binnen de reiswereld melden dat het plan volledig klaarligt, maar toch noemt het ministerie geen nieuwe datum.

Reizen gaan door

Dat heeft alles van doen met de coronasituatie hier. Je kan mensen moeilijk vertellen dat ze niet naar de bioscoop, maar wel naar de Bahama’s kunnen, is het gevoel in Den Haag. ,,Maar daarmee vergelijk je twee dingen die niet bij elkaar horen, namelijk de situatie hier en de situatie elders. Dat slaat nergens op”, zegt Tuhumena.

Onderwijl blijkt keer op keer dat veel mensen gewoon naar oranje gebieden reizen. In Marokko strandden duizenden mensen door een plots vliegverbod en ook in Zuid-Afrika waren vermoedelijk duizenden Nederlanders op vakantie toen Nederland vanwege de nieuwe omicronvariant een vliegverbod afkondigde.