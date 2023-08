Man gaat op de fiets achter bankpasoplichters aan: verdachten in de kraag gevat

WIRDUM - Dankzij het kordate optreden van een inwoner van het Groningse Wirdum kon de politie in september vorig jaar twee oplichters in de kraag vatten. De Wirdumer was op de fiets gesprongen en achter hen aan gegaan. Zijn actie leverde later meerdere arrestaties op.

Vooral ouderen zijn nogal eens het slachtoffer van bankpastrucs van gewiekste criminelen. Ⓒ anp