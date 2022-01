Politie vindt dode man in huis Amsterdam, gaat uit van misdrijf

Nadat de man na 18.30 uur werd aangetroffen is er direct een uitgebreid onderzoek begonnen. "Over de omstandigheden waaronder de man is gevonden wil het onderzoeksteam op dit moment nog geen informatie kwijt", aldus de politie.

Het huis waar de man is gevonden is onlangs opgeleverd. Meerdere omliggende panden zijn nog in aanbouw en onbewoond, waardoor het vrij rustig is in de omgeving. De politie hoopt dat er getuigen zijn die personen of voertuigen bij het pand hebben gezien.