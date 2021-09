ANWB kreeg ruim 600.000 hulptelefoontjes, maar ’gewone’ zomer lijkt nog ver weg

„Het aantal hulpverzoeken van Nederlanders die strandden met pech in het buitenland lag op 90% ten opzichte van 2019, toen we nog een ’gewone’ zomer kenden. Veel Nederlanders brachten de vakantie door in eigen land of vertrokken met de auto naar een vakantiebestemming dicht bij huis. De meeste pechmeldingen kwamen uit Frankrijk (31%), Duitsland (20%), Italië (12%), België (9%) en Oostenrijk (6%)”, weet Markus van Tol van de ANWB.

Opvallend was dat de stabiliteit van de coronamaatregelen in Italië zorgde voor een stijging van een kleine 20% van de pechhulp. Duitsland liet juist een daling zien van 14,7% bij de pechhulp in vergelijking met 2019. Dat land voerde een periode een quarantaineplicht in voor Nederlanders die niet gevaccineerd waren.

„Ook kwamen reizigers in sommige landen in de problemen als testuitslagen verliepen tijdens autopech die binnen een paar uur opgelost kon worden. Of reizigers werden geconfronteerd met problemen doordat zij in een doorreisland ineens langer dan 24 uur moesten blijven en aan aanvullende maatregelen moesten voldoen”, aldus Van Tol.

„Veel Nederlanders zijn inmiddels terug van vakantie of keren dit weekeinde terug. Hoewel 600.000 telefoontjes natuurlijk veel is, is het lang niet het aantal van zo’n 700.000 waar we vooraf rekening mee hielden. Wellicht heeft het toch te maken met de onduidelijkheid rondom coronamaatregelen. Onzekerheid over wat nu wel en niet mag in een land, waardoor toch veel mensen in Nederland zijn gebleven”, aldus de woordvoerder.

Lekke band

Wat autopech betreft ging het in de meeste gevallen om een lekke band, gevolgd door controlelampjes die branden, niet starten van het voertuig en een haperende motor. In een groot aantal gevallen werd een huurauto ingezet. In de drukste twee weken van de zomer ging dat om zo’n 1000 huurauto’s per week.

Volgens de ANWB brachten veel Nederlanders de vakantie door in eigen land of vertrokken ze met de auto naar een vakantiebestemming dicht bij huis. Ⓒ ANP/HH

„Deze zomer hebben we tot dusverre zo’n 50-55 voertuigen opgehaald uit Europa voor repatriëring omdat de bestuurder zelf niet kon terugrijden vanwege lichamelijke klachten of omdat men wegens trieste familieomstandigheden met spoed met een vliegtuig naar huis moest. Dan kruipt één van onze vrijwilligers achter het stuur om het voertuig terug te rijden. Evenals vorig jaar (toen 60) een gering aantal vanwege de pandemie, want in 2019 ging het nog om 451 voertuigen.”

Ook op het gebied van personenhulpverlening was het effect duidelijk te merken. Het aantal meldingen van verre bestemmingen blijft nog achter door de vele reisbeperkingen. Weliswaar zijn er meer hulpvragen binnengekomen dan in 2020, maar de alarmcentrale zit nog niet op het ’normale’ niveau. Deze zomer kreeg de ANWB ongeveer 50% van het aantal hulpvragen ten opzichte van 2019.