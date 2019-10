Rechter: werk circuit Zandvoort mag doorgaan

De rechtbank deed de uitspraak in een spoedprocedure aangespannen door een serie natuur- en milieuorganisaties. Zij vinden dat het circuit direct moet stoppen met grondwerkzaamheden omdat deze ten koste zouden gaan van het leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad. Beide beschermde soorten.

Het circuit heeft volgens de provincie voldoende beschermende maatregelen genomen. De bestuursrechter gaat hier in mee. Ze stelt ook vast dat het plaatsen van tijdelijke tribunes waarvoor de werkzaamheden nodig zijn, bijdraagt aan het beperken van de schade voor het duingebied. Voor de provincie is dat een belangrijk punt. Noord-Holland wil hiermee voorkomen dat mensen door de duinen heen gaan banjeren en zo schade aanrichten.

Een interessant element van de uitspraak is dat de rechter vaststelt dat onvoldoende door de bezwaarmakers is aangetoond dat ecologisch onderzoek gedaan in opdracht van het circuit rammelt. Deze constatering zou het circuit goed van pas kunnen komen in andere procedures die er vrijwel zeker komen.

Het is voor het circuit een volgende stap in een spannende periode. De lokale politiek in Zandvoort moet zich vanavond tijdens een commissievergadering uitspreken over een versnelde procedure die de aanleg van een nieuwe toegangsweg tot het circuit moet mogelijk maken.

Donderdag beslist de gemeenteraad van Bloemendaal over een financiële bijdrage van 144.000 euro aan de modernisering van het spoor tussen Zandvoort en Haarlem. Die is nodig om meer treinen te kunnen laten rijden. Tijdens het GP-weekeinde zou de frequentie omhoog moeten kunnen tot twaalf per uur.

Dit ligt in de buurgemeente echter gevoelig omdat omwonenden vrezen voor geluidsoverlast. Er is – zo bleek gisteren tijdens een informatieavond – binnen het totale budget van 7 miljoen euro geen geld voor extra geluidswerende maatregelen. Bovendien maken omwonenden zich zorgen over het eventueel sluiten van de spoorweg in Overveen tijdens het weekeinde van de grote race.