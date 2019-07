Doden in Italië door extreem weer

Ⓒ Facebook Claudio Durigon

ROME - In Italië zijn afgelopen weekend meerdere mensen gestorven door noodweer. Een vrouw stierf zondag nadat haar auto was meegenomen door een windvlaag in de buurt van Rome. De burgemeester van Fiumicino, een dorpje nabij de hoofdstad, sprak op Facebook over „een enorme tornado” en noemde het gebied „net een oorlogstheater.”