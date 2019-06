Zeeleeuwtje geboren in Safaripark Beekse Bergen

De dierentuin verwacht dat het jong over ongeveer drie weken zichtbaar zal zijn voor haar bezoekers. Het geslacht van het zeeleeuwtje is nog niet bekendgemaakt. Ook heeft het nog geen naam. De vader is Louis, maar hij zal niet betrokken zijn bij de opvoeding.

In mei was er ook al heuglijk babynieuws. Toen werden drie tijgerwelpjes geboren.

