Britse autoriteiten gaan zieke mensen vaker testen op coronavirus

Mensen met symptomen werden voorheen alleen getest als ze recent waren teruggekeerd uit landen waar veel ziektegevallen zijn gemeld, zoals China en Italië. Het is de bedoeling om nu veel meer mensen te gaan controleren, bericht de BBC.

De testen worden uitgevoerd in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. „Daar moet we uit kunnen opmaken of er bewijs is dat het virus wijder is verspreid dan we denken”, zegt medisch directeur Paul Cosford van gezondheidsdienst PHE.

In sommige ziekenhuizen worden patiënten getest met longontsteking. Bij huisartsen gaat het om mensen met lichtere symptomen, zoals hoesten, koorts en kortademigheid. Het plan heeft waarschijnlijk tot gevolg dat wekelijks honderden mensen extra worden getest.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot dusver dertien besmettingen aan het licht gekomen. Dat is een fractie van de ruim 81.000 besmettingen die wereldwijd zijn gemeld. In Europa is vooral Italië zwaar getroffen. Daar zijn zo’n 400 mensen besmet geraakt met het virus.