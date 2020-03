4 miljoen aan noodsteun voor voedselbanken

De subsidie gaat naar het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland. De voedselbanken die zijn aangesloten bij de stichting kunnen daaruit geld ontvangen om het hoofd boven water te houden. Voedselbanken die in de problemen komen, moeten wel eerst lokaal een oplossing proberen te zoeken. Ze kunnen ook terecht bij een speciaal actieteam van overheden en Voedselbanken Nederland.

Als die steun niet voldoende is, kunnen ze een beroep doen op het calamiteitenfonds. In dat fonds zit al geld van de stichting zelf en uit donaties.

Problemen

Door de uitbraak van het virus kampen sommige voedselbanken met problemen als „een gebrek aan ervaren personeel, te weinig aanvoer van voedsel, maar ook locaties die vanwege het coronavirus niet langer geschikt zijn voor de uitgifte van voedselpakketten.” Zo’n zeventien van de 170 voedselbanken die zijn aangesloten bij Voedselbanken Nederland hebben de afgelopen dagen problemen gemeld.

