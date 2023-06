CNN-baas door het stof na vernietigend profiel

Het 15.000 woorden tellende profiel had als titel ’Inside the Meltdown at CNN’ (een kijkje achter de schermen bij de ineenstorting van CNN) en kreeg veel aandacht van andere Amerikaanse media. Die concludeerden dat Licht overkomt als een onpopulaire en weinig effectieve leider.

In berichtgeving van CNN wordt onomwonden geschreven dat het gaat om een „gênant artikel” dat vragen oproept over het beoordelingsvermogen van de eigen topman. Medewerkers zouden boos, verdrietig en gefrustreerd zijn over de ’verschrikkelijke’ stand van zaken bij de zender.

Kijkcijfers

Licht trad vorig jaar aan en sindsdien is de zender geconfronteerd met teruglopende kijkcijfers. Er klonk onlangs ook kritiek vanwege een door CNN georganiseerde ’town hall-bijeenkomst’ met Donald Trump, die opnieuw president wil worden. Die uitzending verliep vorige maand chaotisch. Trump verkondigde onwaarheden en noemde CNN-presentatrice Kaitlan Collins onder luid gejuich van zijn aanhang een „naar persoon.”

De onrust leidt tot discussie over de toekomst van Licht bij de nieuwszender. Een bekende CNN-journalist, die anoniem wilde blijven, noemde de situatie tegenover The Washington Post „onhoudbaar.” Licht erkende maandag tijdens een goed bezochte vergadering tegenover medewerkers dat hij zelf „alleen in het nieuws zou moeten komen om klappen op te vangen” voor CNN.