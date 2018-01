Automobilist komt om na botsing met trein

Het ongeluk gebeurde op de overgang van de Keizersdijk in het buitengebied van Rijssen. Ambulance, brandweer en politie kwamen ter plaatse, maar al snel bleek het slachtoffer al te zijn overleden.

Het is niet bekend hoe de aanrdijding kon gebeuren. Op foto’s is te zien dat er vrijwel niets meer over is van de auto.