Amerikaanse toezichthouder houdt Virgin Galactic aan de grond na incident tijdens ruimtereis

WASHINGTON - Het ruimtevliegtuig van het bedrijf Virgin Galactic van miljardair Richard Branson mag voorlopig niet de lucht in. Tijdens de laatste vlucht, op 11 juli, week het toestel af van de afgesproken koers toen het op weg terug naar de aarde was. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, doet daar onderzoek naar. Pas wanneer dat is afgerond of wanneer de instantie zeker is dat de veiligheid van passagiers en anderen is gewaarborgd, mag het toestel weer vliegen.