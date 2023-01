Pikante mail gaat mis: leraar stuurt bericht per ongeluk naar hele school

Dat meldt New York Post. Het gaat om de middelbare school Dr. Henry A. Wise Jr. High School in Prince George's County. De leraar in kwestie drukte op een verkeerde knop en stuurde daardoor een rits aan seksueel getinte foto’s naar alle leerlingen en medewerkers van de school.

Snel vroeg hij om hulp van het schoolbestuur, die in paniek een poging waagde de mails ongedaan te maken, maar het kwaad was al geschied.

’Niet delen’

Kort daarna werden de leerlingen en hun ouders door de directeur ingelicht over het incident. „Ik vraag alle studenten verantwoordelijke burgers te zijn en de foto’s dus niet te delen op sociale media of via andere wegen”, aldus directeur Taryn Washington.

In dezelfde verklaring meldt de directie dat er „passende maatregelen zijn genomen met betrekking tot de leraar”. Details hierover worden verder niet gemeld.