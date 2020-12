Is dit de aanslagpleger van Poolse supermarkt?

Binnen vijf dagen werden deze maand vier aanslagen gepleegd op Biedronka-supermarkten. Er was flinke schade bij winkels in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk. In laatstgenoemde plaats ging twee keer een explosief af, eerst aan de achterzijde, later aan de voorgevel.

Brandversnellend middel

De aanslagen werden met zware explosieven gepleegd en leverden veel gevaar op bij omwonenden. Bij de eerste aanslag (Aalsmeer) knalde de voorgevel eruit en ontstond brand. Een 88-jarige vrouw werd uit haar huis gered. Ze ligt nog in het ziekenhuis.

Later werd een brandversnellend middel aangetroffen, wat erop wijst dat de daders erop uit waren de schade zo groot mogelijk te maken.

Camerabeelden

57 minuten na de eerste aanslag volgde een tweede in het Brabantse Heeswijk- Dinther. Daar was de klap tot vijf kilometer verder te horen. Er is schade aan omliggende panden. Later werd een man, vermoedelijk de dader, op camerabeelden gezien. „Meld het alstublieft als u een idee heeft wie de persoon op onderstaande foto kan zijn”, aldus de politie (zie foto boven).

Ook in Beverwijk was het raak, zowel op 9 als op 12 december. „De daders gebruikten geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd.” De politie hoopt nog op tips en extra camerabeelden.

Eerder sprak de eigenaar van de Poolse winkels zich eenmalig uit in gesprek met De Telegraaf. „Na die tweede explosie was het me duidelijk: deze intimidatie is echt gericht op mij”, aldus Mohamed Mahmoed, voormalig PSV-talent. „Het móet wel concurrentie zijn.”