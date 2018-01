Turkije arresteert sympathisanten Koerden

De opgepakte mensen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van 'terroristische propaganda' voor organisaties als PKK en de PYD. President Erdogan waarschuwde sympathisanten van de Koerden eerder al niet de straat op te gaan.

Het staatspersbureau bericht ook dat op sociale media zeker drie oude foto's worden gebruikt om de Turkse strijdkrachten in diskrediet te brengen. Zo verscheen naar verluidt een afbeelding op Twitter van een brand die in 2016 woedde in Koeweit. Volgens een twitteraar ging het om een Turks bombardement op burgers in Afrin.