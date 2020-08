Bebloed tweetal met kettingzagen schrikt strandgangers Toronto op

Er had rond 10.00 uur een groot gevecht plaatsgevonden waarbij twee personen gewond zijn geraakt. Ook zijn twee personen aangehouden.

Of de aangehouden personen het tweetal met de kettingzagen betreft, is niet bekend.

„Ik kwam twee bebloede mannen tegen tijdens mijn ochtendritje naar het strand. Ze hadden kettingzagen vast”, aldus Valeria Laurin, een ooggetuige op Twitter. „Ik herhaal: rennend, met kettingzagen. Ik stond oog in oog met hen, op het pad. Het was doodeng, als in een film.”

Een ander schrijft op Twitter ook ’twee gasten, bebloed en met kettingzagen’ te hebben gezien. Ook op Facebook verschenen berichten over het opmerkelijke tweetal:

Hoewel de één schrijft dat het tweetal netjes opzij ging voor tegemoetkomers en de ander juist schrijft te zijn geïntimideerd door hen, is één ding zeker: ze zagen er niet heel gezellig uit. De heren zijn ook gefilmd.

’Alsof ze iemand hadden aangevallen’

Een ooggetuige meldt aan regionale nieuwssite BlogTO dat het er uit zag alsof ze zojuist iemand hadden aangevallen: „Zelf zagen ze er ook niet best uit.”

Na de eerste meldingen van het tweetal kwam de politie in grote getale ter plaatse om orde in de chaos te scheppen. Caroline de Kloet, politiechef, bevestigt dat twee personen zijn aangehouden en twee personen gewond zijn afgevoerd.

Volgens BlogTO heeft De Kloet verklaard dat de kettingzagen niet als wapens zijn gebruikt.